Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor
Rusya Başbakan Yardımcısı: "Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da yeniden başlıyor"
TÜRKİYE 18.06.2021, 19:32
Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğü Türkiye'de, alınan sıkı tedbirler sayesinde vakalar ciddi oranlarda düşüş kaydetti.
Geride bıraktığımız haftalarda yüksek düzeylerdeki vakaları gerekçe göstererek uçuşları askıya alan Rusya'dan bir heyet, konuyu görüşmek ve koronavirüse karşı alınan önlemleri yerinde görmek üzere Türkiye'ye gelmişti.
RUSYA'DAN UÇUŞLAR 22 HAZİRAN'DA YENİDEN BAŞLIYOR
Görüşme sonrası Rusya'dan bir açıklama geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.
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