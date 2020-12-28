Rusya ile işbirliği içerisindeyiz
Bölgesel konularda farklı taraflarda olsak da Rusya ile işbirliği içindeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bölgesel konularda da farklı taraflarda da olsak Rusya ile işbirliğimiz var. Suriye'de farklı taraflardayız fakat ASTANA süreci ile başlayan işbirliğimiz devam ediyor." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile ortak basın toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;
Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya ziyareti
Rusya ile birçok alanda işbirliğimiz var. Bölgesel konularda da farklı taraflarda da olsak Rusya ile işbirliğimiz var. Suriye'de farklı taraflardayız fakat ASTANA süreci ile başlayan işbirliğimiz devam ediyor. Libya'da da farklı taraflardayız fakat Libya'da da ateşkesin kalıcı olması için Rusya ile üst düzey çalışmalarımızı sizlerle paylaştık. Azerbaycan-Ermenistan meselesini de ele alacağız. Azerbaycan'ın sınır güvenliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde olması lazım. Bu konuda da geleceğe dönük atılacak adımları ele alacağız.
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