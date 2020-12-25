Rusya ile ticarette hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Ömer Öztürk Camii’nde, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada "(Rusya'yla ilişkiler) Aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman hedeflerimize aynı kararlılıkla yürüyoruz, yürüyeceğimize de inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ile) Şu ana kadar sürdürdüğümüz münasabetleri temenni ederim ki yine aynı şekilde sürdürürüz." diye konuştu.

Kovid-19 aşısı

Erdoğan, "Aşı olacağımı zaten Ayasofya Camisi'nden bir cuma çıkışında açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tür partiler (yılbaşı) otellerde, villalarda olsun. Güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

Kadir Topbaş'ın sağlık durumu

Erdoğan, Kadir Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin de "İnişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Gün aşırı oğlu Hüseyin'le görüşüyorum. Rabb'imden şifalar diliyorum." dedi.

İsrail ile ilişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil, devam ediyor. Burada en tepe noktadaki kişilerle bazı sıkıntılar yaşıyoruz." diye konuştu.