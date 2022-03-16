Rusya, Ukrayna'da ekmek sırasındaki sivillere ateş açtı: 10 ölü
Rus ordusunun Çernigiv şehrinde ekmek sırasında bekleyen sivillere ateş açması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Saldırının ardından yaşananlar kameralara yansıdı.
TÜRKİYE 16.03.2022, 16:52
Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından başlayan savaş 21. gününde devam ediyor.
Şiddetli çatışmaların yaşandığı bögede, Ukrayna sivil kayıplar vermeye devam ediyor.
EKMEK SIRASINDAKİ SİVİLLERE SALDIRDILAR
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Rus birlikleri Çernigiv'de bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen sivillere ateş açtı.
10 SİVİL ÖLDÜ
Saldırıda en az 10 sivil yaşamını yitirdi.
Sosyal paylaşım sitelerinde saldırı sonrasında çekilmiş görüntüler de paylaşıldı.
Görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cesetler ve yaralıların arabalara taşınması yer alıyor.
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