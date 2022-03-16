Rusya, Ukrayna'da ekmek sırasındaki sivillere ateş açtı: 10 ölü

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından başlayan savaş 21. gününde devam ediyor.

Şiddetli çatışmaların yaşandığı bögede, Ukrayna sivil kayıplar vermeye devam ediyor.

EKMEK SIRASINDAKİ SİVİLLERE SALDIRDILAR

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Rus birlikleri Çernigiv'de bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen sivillere ateş açtı.

10 SİVİL ÖLDÜ

Saldırıda en az 10 sivil yaşamını yitirdi.

Sosyal paylaşım sitelerinde saldırı sonrasında çekilmiş görüntüler de paylaşıldı.

Görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cesetler ve yaralıların arabalara taşınması yer alıyor.