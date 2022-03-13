Rusya - Ukrayna savaşı bugün 18. gününde!

Rusya-Ukrayna savaşının 18'nci gününde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rus güçleri bugün saldırıların şiddetini artırarak dondurulmuş gıdaların bulunduğu bir soğuk hava deposu ve bir onkoloji hastanesini vurdu.

Rusya'nın ikinci kez bir hastaneyi vurup çaresiz sivilleri hedef alması dünya çapında tepkilere neden olurken, Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna hedeflerini vurduğu görüntüleri yayınladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ukrayna'daki Batı silahlarını hedef alınabileceğini söyledi.

Akşam saatlerinde Kiev'de basın toplantısı düzenleyen Ukrayna lideri Zelenski ise 24 Şubat'tan bu yana ilk kez ne kadar kayıp verdiklerini açıkladı. Zelenski yaklaşık 1300 Ukrayna askerinin öldüğünü duyurdu.

Ülkenin batısında Polonya sınırına yakın bir konumda olan Lviv’de sabah saatlerinde arka arkaya bomba ve patlama sesleri geldi.

Ukrayna'daki insani durum, Rus ordusunun şehir ve kasabalardaki yerleşim yerlerini sürekli bombardımanı nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor.

Bombardıman nedeniyle Harkov'dan çıkamayan çok sayıda sivil metro istasyonlarında yaşamaya çalışıyor.

Öte yandan bugün Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.