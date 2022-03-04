Rusya’nın en büyük şirketleri buharlaştı!

Rus ekonomisinde önemli yere sahip Sberbank ve Gazprom gibi şirketlerin hisse değerleri Ukrayna ile savaşın başlamasından bu yana yüzde 99 değer kaybederek adeta buharlaştı.

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR FİNANS VE ENERJİ ŞİRKETLERİ HEDEF ALDI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını duyurduğu 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar, Rus şirketlerinin Londra'daki hisse değerlerinde önemli kayıplar yaşandı. Batılı ülkeler, Rusya'ya yönelik uygulamaya koyduğu kapsamlı yaptırımlarla, ülke ekonomisinde önemli rol oynayan finans ve enerji şirketlerini hedef aldı.

SBERBANK VE GAZPROM HİSSELERİ YÜZDE 99 ERİDİ

Rus finans sektörünün amiral gemisi ve ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın Londra borsasındaki hisseleri yüzde 99 değer kaybederek 2,5 dolardan 0,015 dolara gerilerken, ülkenin ikinci en büyük bankası VTB hisselerinin alım satım işlemleri durduruldu.

Enerji sektöründe ise Rusya'nın ana aktörlerinden ve dünyanın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom'un hisseleri 4,7 dolardan 0,051 dolara gerileyerek yüzde 99 değer kaybetti.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in hisseleri de bu dönemde yüzde 65 değer kaybederek 2,8 dolardan 1 dolara düşerken, Lukoil'in hisse değeri yüzde 99, Gazprom Neft'in hisse değeri yüzde 38 düştü.

PERAKENDE DEVLERİNİN HİSSELERİNDE BÜYÜK KAYIP

Gazprom'un ardından ülkenin en büyük doğal gaz şirketi ve Batılı şirketlerle yürüttüğü sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projeleriyle tanınan Novatek'in hisse değeri 103 dolardan 0,6 dolara düşerek yüzde 99 geriledi.

Petrol şirketi Tatneft'in hisseleri 29,15 dolardan 1,4 dolara düşerek yüzde 95 gerilerken, altın madenciliği şirketi Polyus'un hisse değeri de 65 dolardan 3,2 dolara inerek yüzde 95'lik bir düşüş kaydetti.

Ülkede enerjinin yanı sıra perakendecilik sektöründeki şirketler de Rus ekonomisine yönelik sert yaptırımlardan etkilendi.

Rusya'nın en büyük perakende şirketlerinden Magnit'in hisseleri yüzde 99'dan fazla değer kaybederek 9 dolardan 0,018 dolara düşerken, X5 Retail şirketinin hisseleri de 10,6 dolardan 0,31 dolara gerileyerek yüzde 97 düştü.

ÖNLEMLER ŞİMDİLİK YETERSİZ KALIYOR

Yaptırımlar nedeniyle Sberbank 2 Mart'ta Avrupa pazarından çekildiğini duyururken, çok sayıda Batılı enerji şirketi de Gazprom'la yürütülen ortak projelerden çekildiklerini duyurmuştu.

Moskova Borsası 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapatılırken, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 30'a yakın değer kaybederek dün akşam itibarıyla 105'e çıkmıştı. Rusya Merkez Bankası, piyasadaki panik havasını bastırabilmek için 28 Mart'ta aldığı kararla, politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu.

Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80'ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.