Saadet Partili Karaduman: İktidarın değişmesi gerekiyor

Ekonomi ve hukuk alanında ciddi bir tıkanma yaşandığını dile getiren Karaduman şunları söyledi

İktidarın ‘hukuk ve ekonomide yeni reform yapacağız’ söylemi, bu tıkanmışlığın, bitmişliğin itirafıdır. İktidar ekonomi ve hukukta reform yapacağız söylemiyle, iktidara yeni gelmiş gibi bir intiba oluşturarak vatandaşın aklıyla dalga geçmekten vazgeçmelidir. Artık bakan, genel müdür değişiklikleri bir işe yaramadığı gibi sorunları ortadan kaldırmaya da yetmemektedir. Mesele isimlerin, kişilerin değişmesi değil mesele; anlayışın, sistemin, zihniyetin ve iktidarın değişmesidir. Çünkü daha köklü, derin, kapsamlı bir değişikliğe acilen ihtiyaç var” dedi

İktidarın reform söylemi üzerinden eleştirilerine devam eden Karaduman sözlerine şöyle devam etti

“2021 bütçesinde de faiz lobisine 180 milyar TL ayrılması planlanırken bir ekonomi reformundan bahsediliyor. 18 yılın sonunda Türkiye’nin kaynakları tüketilmiş, sorunlar büyüdükçe büyümüştür. Yaşadığımız sorunları ortaya çıkaran yanlış uygulamaların yürütücüleri, aynı zihniyetle 18 yıldır devleti yönetenler çözümün mimarı olamazlar. 18 yıl bir iktidar için devleti yönetirken bütün metotları uygulayabilmesi konusunda oldukça uzun bir süredir. Mevcut iktidar, milletin sunduğu bu sınırsız kredi ve yetkiyi hak etmediğini geldiğimiz nokta itibarıyla somut olarak göstermiştir. Faiz lobisine değil vatandaşa hizmet edecek olan Milli Görüş iktidarına ihtiyacı vardır” değerlendirmesinde bulundu.