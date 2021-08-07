“Şafak Vakti” Ücretsiz Gösterilecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimini konu edinen filmi ücretsiz gösterime sunuyor.

“Şafak Vakti” adıyla yayımlanan ve Yönetmenliğini Ahmet Volkan Kocatürk'ün üstlendiği filmin başrollerinde Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı ve Nazan Diper gibi usta oyuncular yer alıyor. Gerçek hatıralara dayanan film, milli direnişin yaşandığı geceye ait detayları izleyiciyle buluşturuyor.

Ücretsiz ilk gösterimi Arsan Center sinema salonlarında 9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek yapım, 12 Ağustos Perşembe gününe değin izlenebilecek.

Tüm vatandaşların davet edildiği film gösterimine biletsiz şekilde katılım sağlanabiliyor.