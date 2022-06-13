Sağanak yağış Türkiye’nin birçok noktasında etkili oldu
Meteoroloji’nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından gelen sağanak yağış Türkiye’nin birçok noktasında etkili oldu. Bazı kentlerde derelerin taşmasıyla su baskınları yaşanırken, ekili araziler hasar aldı. Ankara’da sel felaketi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, kayıp olan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sivas’ın Gemerek ilçesinde ise yağış nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi. Meteoroloji yetkilileri Hatay için de uyarı açıklaması yaptı.
Türkiye‘de günlerdir etkili olana sağanak yağışlar nedeniyle birçok ilde dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Kuvvetli yağışlar, birçok şehirde hayatı adeta felç etti.
SİVAS
Sivas’ın Gemerek ilçesinde sağanak beraberinde seli getirdi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte Eşikli Köyünde dere taştı, bazı evleri su bastı.
Tarım arazileri zarar gördü. Yoğun yağış nedeniyle ilçede bugün ve yarın eğitime ara verildi.
TOKAT
Tokat’ta ise sağanakla birlikte dolu etkisini gösterdi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlara zarar verdi.
Ayvalı köyünde sağanak yağış sonrasında tıkanan dere yatağı taştı. Ekili araziler su altında kaldı.
ÇORUM
Çorum’da Şiddetli yağışın ardından Ahçılar deresi taştı. Cadde ve sokaklar suya gömüldü. Ekipler, balçıkla kaplanan yolları temizlemek için çalışma başlattı.
KASTAMONU
Kastamonu’da da etkili olan sağanak giderek etkisini artırdı. Taşköprü İki yol, selin şiddetine dayanamayarak çöktü. 8 köye ulaşım kapandı.
ANKARA’DA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Başkent’in genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Meydana gelen sel nedeniyle caddeler göle dönerken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.
KAYIP 1 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Başkent’te, Tatlar Deresi’nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı. Kentte etkili olan sağanağın ardından Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi’nin bulunduğu bölgede meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Balık adamların da katıldığı çalışmalara, sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Arama kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürüyor.
METEOROLOJİ’DEN 41 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Yurdun büyük bölümünde son birkaç gündür süren sağanak yağışlar Ankara ve Karaman gibi birçok ilde sel ve su baskınlarına sebep oldu. Ankara’da afet sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye çıkarken, Karaman’da ise 1 kişi sel nedeniyle yaşamını yitirdi.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, bugünden itibaren ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların; İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ANİ SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT
Yapılan açıklamada vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
HATAY’A TURUNCU, 41 İLE İSE SARI KODLU UYARI
Öte yandan Hatay’a turuncu, 41 ile ise sarı kodlu uyarı verildi. Sarı uyarı verilen iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Şırnak ve Osmaniye bulunuyor.
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