Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, şu anda ikinci dalganın yaşanmadığını söyleyerek "Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır, virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu yönünde bilimsel kanı yoktur." dedi.

TÜRKİYE 24.06.2020, 19:50 24.06.2020, 20:48
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaz aylarında yayılmanın azalmadığına dikkat çekerek "Büyüklerimiz hala risk grubundadır' dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci yakında 1 ayını dolduracak. Koronavirüs salgını konusunda hak edilmiş, dayanağı sağlam bir iyimserlik içindeyiz.

Kontrol dışı olayları hariç tutarsak, bugünkü hayatımız tedbirlere bağlı kalarak planlarımızı uygulayacağımız bir hayattır. Kontrollü sosyal hayatla hayat kalitemiz daha da artacaktır.

Kontrol dışı gelişmeleri ayrı tututarsak, önümüzdeki günlerin bu yaz günleri gibi aydınlık olacağına güçlü gerekçelerimiz var.

TEST SAYIMIZ 3 MİLYONU GEÇTİ

Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız.

YKS UYARISI

(YKS) Yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Ailelerin sınav merkezinin uzağında beklemelerini, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz.

CAN KAYBINDA YAŞ ORTALAMASI 74

Vefat eden vatandaşlarımızın yaş ortalaması 74'tür, vakalardaki yaş ortalaması ise 32'dir.

İKİNCİ DALGA YAŞAMIYORUZ

"İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz"

Kovid-19 vakalarındaki artış ile ilgili Koca, "İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz." dedi.

Koca, "Eskiye göre hastane yükümüz daha az. Yoğun bakıma giren, entübe olan, entübe hastanın vefat etme oranı giderek düşüyor." ifadelerini kullandı.

"VEFAT EDENLERİN YAŞ ORTALAMASININ YÜKSELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

"Kovid-19 nedeniyle vefat edenlerin yaş ortalamasının yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs'tan önce ortalama vefat yaşı 71 iken 74'e kadar çıktı." diyen Bakan Koca, "Gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeliler. Riskli olan büyüklerimize ve kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli taşıyorlar." şeklinde konuştu.

Koca, "Şu an taranan kişi sayısı 118 bin oldu. Bunun içinde PCR taraması ile pozitif bulduğumuz oran binde 2.8, son derece düşük." ifadesini kullandı.  

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Türkiye'de 4 tane özellikle hayvan çalışmasına başlandığını biliyoruz. Bu konuda TÜBİTAK ve TUSEB'in desteği var. Hayvan çalışmalarının tamamlanması sonucu klinik döneme gelinmiş olacak. Bakanlık olarak klinik araştırmayı sürdürme çabası içinde olacağız. Devam eden çalışmalarla ilgili sonuçların iyi olduğunu, insan çalışmalarına zannediyorum Eylül-Ekim'den önce gelmek şu an için zor görünüyor. Biz Türkiye olarak Rusya ile görüşmelerimiz olmuştu. Bu çalışmalarla Rusya ve Çin'le görüşme yapıldı. Aşı çalışmalarını birlikte özellikle klinik çalışma safhasında birlikte yapma noktasında genel bir yaklaşım içindeyiz. Rusya ile daha ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Dünyada Çin'in önde olduğunu, İngiltere'de ikinci faza geçildiğini biliyoruz. Daha net önümüzdeki bir iki ay içinde sonuç alınacak yaklaşımda olmamalıyız. 4-6 ay önce aşı gelişiminin olacağını söylemek zor.

YENİ KISITLAMALAR OLACAK MI?

Bakan Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Önümüzdeki dönemde yeni bir kısıtlamayı Bilim Kurulu'nda gündemimize almadık ve şu an düşünmüyoruz." diyerek, "İller, ilçeler, köyler bazında birtakım kısıtlamaları il hıfzıssıhha kurulları alabilir. Ülke genelinde şu an bir kısıtlama gündemimizde olmadı." şeklinde konuştu.

#Koronavirüs Bilim Kurulu #Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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