Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elif ve İdil'in son durumlarını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif bebek ile 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Elif'in bilincinin açık olduğunu belirten Bakan Koca, şunları söyledi:

"Ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi."

Bakan Koca, İdli'in de bilincinin açık olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Hayati fonksiyonları yerinde, böbrek fonksiyonları normal. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. Tetkikinde omurgasında kırık görülmedi."