Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarama verilerini paylaştı!

Sağlık Bakanı Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 150 bin kişiye yapılan COVID-19 tarama testi sonuçlarını açıklayıp vatandaşları bir kez daha uyardı.

Bakan Koca rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucunun pozitif çıktığına dikkat çekti.

En çok İstanbul'u vurdu

Salgın boyunca toplam vaka sayısının 223 bin 315 olduğunu ifade eden Koca, Vakaların yüzde 46'sının İstanbul'da tespit edildiğine ve vefatların ise yüzde 50,2’sinin yine İstanbul’da olduğuna dikkat çekti.

Koca, "Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" uyarısını yaptı.

İstanbul ortalaması, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksek çıktı

Tarama testinin İstanbul sonuçlarını değerlendiren Bakan Koca, her 1.000 kişiden 2,9’unda test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Koca, "Vakaların yüzde 46’sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" dedi.