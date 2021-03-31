Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı! Mutasyonlu Virüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, varyant virüslerle ilgili "81 ilde 180 bin 448 örnekte İngiltere, 11 ilde 169 örnekte Güney Afrika, 2 ilde 4 örnekte Brezilya, 1 ilde 2 örnekte California- New York varyantı tespit edildi. Tablonun bütünü, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik tip koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 31.03.2021, 22:44 01.04.2021, 11:53
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı! Mutasyonlu Virüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Koca, "81 ilde 180 bin 448 örnekte İngiltere, 11 ilde 169 örnekte Güney Afrika, 2 ilde 4 örnekte Brezilya, 1 ilde 2 örnekte California- New York varyantı tespit edildi. Tablonun bütünü, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik tip koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir. Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Artık yapmamız gereken, kendimizi korumak ve aşı sıramızı beklemektir. 2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır. Bilim Kurulu'nun bugünkü haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve Toplum Bağışıklığı konusu ile birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyi ele alınmıştır. Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur: Toplum, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da, virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır.

"HEDEF HAZİRAN SONUNA KADAR NÜFUSUN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AŞILAMAK"

Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz. Bugünlerde öne çıkan bir sorun var: Salgına karşı başarı için ihtiyaç duyduğumuz sabrı, aşı sayesinde Toplum Bağışıklığı sağlanana kadar gösterip gösteremeyeceğimiz! Bilimin attığı adımlarla aşı tedarikindeki önemli gelişmelerin hepimize tedbirli bir bekleyiş sorumluluğu yüklediğini düşünmeliyiz. Türkiye, yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşımızın yanı sıra, başka inaktif aşıların da gönüllüler üzerinde çalışmaları sürmektedir. İnovatif aşı adaylarından, VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmaları da başlamıştır. Kısıtlamaların azaltıldığı 1 ayı geride bıraktık. Maalesef bu 1 ayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80'inin yaşadığı 58 il, kısa sürede, riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi. Buna rağmen başarıya inancımızı korumalıyız. Bize ve bilim insanlarımıza şimdi eskisinden daha fazla görev düştüğü bilinmeli ve bu bilgiyle de her birey direncini artırmalıdır. Kısa bir süre içinde, aşı ile, yaygın bağışıklık hedefinde başarılı olacağız. Bu hedef topluma bir güç kaynağıdır. Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan TÜSEB'in desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. Özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere, dört üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir Kovid aşısı olacaktır.

KORONAVİRÜS VARYANTLARI YAYILIYOR

Bilim insanlarımızın kamuoyuna aktarmak zorunda olduğum bir mesajı var: Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı konusu büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Kovid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır. Hedefimiz, aşıyla Toplum Bağışıklığıdır. Bu aşamada, yükün çok büyük kısmı, bizim, bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. Bu sorumluluk duygusu, salgınla mücadelede dayanıklılığı, tedbirlere uyma isteğini ve yaşama sevincini artırmalıdır, Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir. İngiltere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örmekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örmekte tespit edilmiştir. California- New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Tablonun bütünü, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların %75'ini oluşturduğunu ve klasik tip koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir. Kamuoyuna saygılarımla Aşı tedariki sürecini toplum yakından izliyor. Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız."

#Fahrettin Koca #koronavirüs #Bilim Kurulu
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