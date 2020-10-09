Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana valiliğini ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Son birkaç haftadır salgının hızını kestik"

Mart ayından beri büyük mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında geçtiğimiz ay bildiğiniz gibi tekrar şiddetlenme yaşadık ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti. Ancak bu artış ülkenin her yerinde eşit olmadı. Bazı illerde istemediğimiz yükselişler gördük.

Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik.

Vatandaşlarımızı tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Her fırsatta altını çiziyorum, temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgının kontrolünde o kadar başarılı oluruz.

"Türkiye, dünyada filyasyonu en iyi yapan ülkelerden biri"

Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri.

Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz, yeni hastalar olarak dönüyor.

Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum.