Sağlık Bakanı Koca, olay yerine gidiyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Koca, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunacak.