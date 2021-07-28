Sağlık ekipleri, tarım işçilerine tarlada aşı yaptı

Vaka sayısı yeniden 20 bine dayandı, aşılamanın da hızı düştü.

Hala aşı yaptırmayan 22 milyon civarında kişinin olduğu Türkiye’de, bu durum koronavirüsle mücadelede durağan döneme girilmesine neden oldu.

Ancak sağlıkçılar pes etmiyor. Öyle ki aşı için adeta kapı kapı dolaşılıyor.

SAĞLIKÇILAR TARLADA

Sağlık ekipleri, kilometrelerce yol katederek randevu alamayan ve herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuramayanların yardımına koşuyor.

Samsun’un Bafra ilçesi Yeşilyazı Mahallesi’ne giden ekipler, tarlada çalışan tarım işçilerine aşı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu anları Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımına, “Kolay gelsin diyorlar, aşılarını yapıyorlar. Aşı ekiplerimiz, sağlık kurumlarımıza gelecek zamanı olmayan tarım işçilerinin aşılarını yapabilmek için tarlalarda.” notunu düştü.