Sağlık personeline silahlı
Diyarbakır'da hastaneye gelen 2 kişi, eczane bölümünde görev yapan sağlık personelini silahla yaraladı.
TÜRKİYE 19.01.2022, 21:21
Diyarbakır'da, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine gelen kar maskeli 2 kişi, hastanenin eczanesinde çalışan G.D.'ye silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
Saldırıda ayağından ve dizinden yaralanan eczane çalışanı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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