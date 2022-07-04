Sağlıkçılar birbirine girdi
Ambulans şoförü ile acil tıp teknisyeni, getirdikleri hastayla ilgilenmediğini iddia ettikleri doktora saldırdı.
TÜRKİYE 04.07.2022, 16:48
Son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları sıkça kamuoyunda gündeme geliyor.
Sağlık çalışanları yakın zamanda kanun önünde de şiddet olaylarına karşı koruma altına alındı.
Fakat bu kez şiddet, sağlık çalışanları arasında cereyan etti.
Olay Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisinde meydana geldi.
Hastayı bırakıp birbirlerine girdiler
Hastaneye ambulansla hasta getiren ambulans şoförü ile acil tıp teknisyeni, burada görevli doktor B.K. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 sağlık çalışanı, 'umursamaz tavır' sergilediğini iddia ettikleri doktora saldırdı.
Çıkan kavga araya giren jandarma ve polis ekipleri tarafından yatıştırılırken, yaralanan doktorun da çalıştığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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