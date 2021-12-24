Şahap Kavcıoğlu: Kur çok hızlı inerse döviz alımına başlanabilir
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB’nin Döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.
TÜRKİYE 24.12.2021, 21:05
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur ve swap görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kavcıoğlu, kurun çok hızlı aşağı inmesi durumunda TCMB'nin döviz alımlarına başlayabileceğini söyledi.
"REZERVLER BU İŞİN SİGORTASI OLACAK"
Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomist ve akademisyenlerle katıldığı toplantıda kur aşağı geldiğinde alımlarla güçlenecek rezervin bu işin sigortası olacağını belirtti.
Kavcıoğlu iki ülke ile iki hafta içinde swap anlaşmasının sonuçlandırılabileceğini de söyledi.
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