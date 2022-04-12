Sahilde başı olmayan, çürümüş ceset bulundu
Burnaz Sahili'nde yürüyüş yapanlar, kıyıya vuran cesedi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen yetkililer, cesedin başının olmadığını, el ve ayaklarının da çürüğünü tespit etti.
TÜRKİYE 12.04.2022, 19:31
Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Sahili'nde vatandaşlar kıyıda ceset olduğunu fark etti ve durumu hemen yetkililere bildirdi.
El ve ayakları çürümüş bulundu
Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, başı olmayan cesedin el ve ayaklarının da çürüdüğünü belirledi.
Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor
Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Çürümüş halde bulunan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
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