Sahilde başı olmayan, çürümüş ceset bulundu

Hatay'ın Erzin ilçesindeki Burnaz Sahili'nde vatandaşlar kıyıda ceset olduğunu fark etti ve durumu hemen yetkililere bildirdi.

El ve ayakları çürümüş bulundu

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, başı olmayan cesedin el ve ayaklarının da çürüdüğünü belirledi.

Cesedin kime ait olduğu araştırılıyor

Ceset, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Çürümüş halde bulunan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlatıldığı öğrenildi.