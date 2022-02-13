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Sahilde oturan işçiyi denize attı

Tanımadığı Ahmet Uzun'a yumruk atarak denize düşürüp ölümüne neden olan ve 25 yıla kadar hapsi istenen Serdal Akar, savunmasında, "Yumruk attım, suya düştü. Ayaklarından tutup atmadım" dedi.

TÜRKİYE 13.02.2022, 12:04
Sahilde oturan işçiyi denize attı

İstanbul Sirkeci - Kadıköy iskelesinin yakınlarında akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen Serdal Akar, sahil kenarında bir kız çocuğunu kucağına alarak denize atmaya yeltenmişti.

Çocuğu bırakıp yürümeye devam eden cani, bu kez inşaat işçisi Ahmet Uzun'u hedef alarak yumruk atıp, ayağından tuttuğu adamı denize itmişti.

22 Nisan 2021 yılında gerçekleşen olayda Ahmet Uzun hayatını kaybetmiş, Serdal Akar ise tutuklanmıştı.

"Olası kastla adam öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edilen katil ilk kez hakim karşısına çıktı.

"KÜFREDİNCE YUMRUK ATTIM DENİZE DÜŞTÜ"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada savunma yapan Serdal Akar, "Çok pişmanım keşke olmasaydı. Bana küfür ettiği için yaptım. Kendisine yumruk vurmaya çalışırken o an denize düştü. Olay günü sahilde otururken bir küçük çocuğu sevmek için kucağıma aldım. Annesi çocuğu bırakmamı söyleyince çocuğu bıraktım. Daha sonra sahilde oturan maktul de bana küfür etti. Kendisine yumruk attım, suya düştü. Ayaklarından tutup atmadım. Sonra kaçtım, olay yerine tekrar geldim. Polisler beni yakaladı.

"10 ŞİŞE ALKOL İÇMİŞTİM"

Olay günü alkollüydüm. 10 şişe alkol içtim. Daha önce Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatrik yatılı tedavi gördüm. Evdeki eşyaları dışarı atıyordum, evdekilere zarar veriyordum. Sonrasında ambulanslar beni hastaneye götürüyordu. Olaydan sonra beni dövecekler diye korktuğum için 'ben yapmadım' dedim." şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞU DENİZE ATAR GİBİ YAPTIM"

Hakimin, "Kucağına aldığın çocuğu da atmaya çalışmışsın" diye sorması üzerine sanık, "Evet, denize atar gibi yaptım." dedi.

"KARDEŞİM KİMSEYE ZARAR VERMEZ"

Şikayetçi Yakup Uzun ise kardeşinin sanığa küfür etmediğini, o tarzda konuşan biri olmadığını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi. Maktul Ahmet Uzun'un ablası Zeliha Tokaç da "Kardeşim kimseye zarar vermez. Kendisi küfür eden biri değildir. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

"SEBEPSİZ YERE VAHŞİCE KATLEDİLMİŞTİR"

Şikayetçilerin avukatı Mehmet Sami Uzun, "Her ne kadar iddianamede suç kasten adam öldürme olarak belirtilse de bize göre sanığın eylemi canavarca hisle ve kasten adam öldürme suçudur. Sanığın maktulün kafasına yumruk atarak denize attığında, maktulün ölebileceğini öngörmesi ve bunu bilmemesi mümkün değildir. Bu nedenle eylem kasten gerçekleşmiştir. Maktulün sanığa karşı hiçbir eylemi yoktur. Sanık akıl hastası izlenimi uyandırarak eyleminin cezasız kalmasını sağlamaya çalışmaktadır. Maktulün sebepsiz yere vahşice katledilmesi nedeniyle olaydan sadece maktul ve ailesi değil tüm Türkiye vatandaşları zarar görmüştür. Sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz." diye konuştu.

TANIK: AYAĞINDAN TUTUP ATTIĞINI GÖRDÜM

Mahkemede tanık olarak dinlenen Yasin Korkmaz, "Arkadaşlarımla Ayasofya'ya namaz kılmaya gitmiştik. Sonra Eminönü'ne inmiştik. Şarkı söyleyen gençleri dinliyorduk. Sonra sanık maktulün ayağından tutup denize attığı anı gördüm. Aralarında ne konuştuklarını duymadım ortam kalabalık olduğu için." dedi.

TUTUKLULUK DEVAM KARARI: AKLİ DENGE RAPORU İSTENDİ

Sanık Serdal Akar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanığın geçmiş psikiyatrik bilgilerinin eklenerek akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlem altına alınmasına karar verdi. Heyet, dosyadaki CD'lerin ve sosyal medyadaki tüm haberlerin taranarak olayla ilgili en net görüntülerin duruşma salonundaki bilgisayar için uygun programla hazırlanması için bilirkişiye rapordüzenlettirilmesine de hükmetti. Duruşma ertelendi.

#Eminönü
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