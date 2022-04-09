Sahipsiz köpekler kız öğrenciye saldırdı!
Van'da sahipsiz köpeklerin üniversite öğrencisine saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
TÜRKİYE 09.04.2022, 16:40 09.04.2022, 17:58
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sosyal Tesisleri yakınında yoldan geçen üniversite öğrencisi, sahipsiz 7 köpeğin saldırısına uğradı.
Etrafını saran köpeklerden korkarak kaçan kız öğrenciyi üniversite yerleşkesinde görev yapan güvenlik personelleri kurtardı.
Yara almadan kurtulmayı başaran öğrenciye köpeklerin saldırdığı anlar, üniversitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Saldırgan köpekler barınağa götürülecek
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