Sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Onikişubat ilçelerinde sahte içki nedeniyle 8 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 4 kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı, 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

Yalova

Yalova'da internetten sipariş ettikleri sahte içkiyi içen 2 kişi hayatını kaybetti.

Sivas

Sivas'ın Zara ilçesinde sahte içkiden zehirlenen 5 kişiden 2'si hastanede hayatını kaybetti. Sahte içki üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte içki bir kişinin yaşamına mal oldu. Manavgat ilçesinde ise bir kişi yoğun bakıma kaldırıldı, içkiyi temin ettiği belirlenen satıcı taksirle adam yaralama suçundan tutuklandı.

İstanbul

İstanbul Avcılar'da da sahte içki tüketen bir kişi yaşamını yitirdi, içkiyi satan büfenin işletmecisi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 200 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Erzincan

Erzincan'da ise sahte içkiden zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.