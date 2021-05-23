Sahte kadın göğsü ve yüzü kullanan erkeklerin dolandırıcılık yöntemi!
Çinli erkekler sahte göğüs kullanarak birçok kişiyi dolandırdı. Görüntülü sohbetler yoluyla ağlarına düşürdükleri erkeklere şantaj yapan kişiler, Çin polisinin uzun takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
Çinli dolandırıcılar insanları kandırma konusunda sınırı aştı. Ülkede oldukça yaygın olan dolandırıcılık yönteminde bir grup erkek, yüz maskesi ve sahte göğüs yöntemiyle birçok erkeğin çıplak görüntülerini çekerek şantaj yapma yoluna gidiyor.
Bu şekilde dolandırılan erkeklerin çıplak görüntülerini sosyal medyaya yayacaklarını söyleyen dolandırıcılar, polisin takibi sonunda yakalandı ancak polis merkezi bu durumun oldukça yaygın olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu.
Çıplak bir şekilde yapılan sohbet esnasında, sütyen ve iç çamaşırı giyen genç bir kadın gösteriliyor.
Ancak bunun gerçek bir kadınla hiçbir ilgisi yok. Dolandırıcılar görüntülerde silikondan yapılmış bir kadın maskesi ve göğüs kullanıyor.
Yetkililer, 2020'nin ilk altı ayında, sözde "çıplak sohbetler" ile ilgili 9.000'den fazla şantajla ilgili şikayet aldıklarını bildirdi. Emniyet verilerine göre pandemi döneminde en az 10 ayrı şantaj çetesinin tespit edildiği ve 86 suçlunun tutuklandığı belirtiliyor. Söz konusu sahtekarlık videosu Çin sosyal medya ağı Weibo'da paylaşıldı.
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