Sahte kart satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
Ankara'da pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmak isteyen kişilere para karşılığında sahte 'polis araç kartı' satan çeteye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 14.05.2022, 20:05
Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada 'Polis Emeklileri Derneği' adı altında kurulan sahte dernek aracılığıyla dolandırıcılık yapan çetenin izine ulaşıldı. Çete üyesi 14 kişi takibe alındı.
Yapılan operasyonlarda 14 kişi yakalandı
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Ankara, İstanbul, Bursa ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
14 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada çok sayıda sahte polis emeklisi tanıtım kartı, polis olay yeri kartı, basın kartı ve polis araç kartı ele geçirildi.
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