Sahte kart satışı ile 2 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmada 'Polis Emeklileri Derneği' adı altında kurulan sahte dernek aracılığıyla dolandırıcılık yapan çetenin izine ulaşıldı. Çete üyesi 14 kişi takibe alındı.

Yapılan operasyonlarda 14 kişi yakalandı

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda Ankara, İstanbul, Bursa ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

14 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada çok sayıda sahte polis emeklisi tanıtım kartı, polis olay yeri kartı, basın kartı ve polis araç kartı ele geçirildi.