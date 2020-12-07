Sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, köylerdeki bakkalları dolaşarak 200 liralık sahte banknotlarla alışveriş yaptığı belirlenen 20 yaşındaki F.Ş. gözaltına alındı.
TÜRKİYE 07.12.2020, 11:19
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köyleri dolaşıp, sahte parayla alışveriş yapan bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Kimliği belirlenen şüpheli F.Ş.'nin sahte parayla en son Mollabey köyündeki bir iş yerinde alışveriş yaptığı tespit edildi.
Şüphelinin adresini belirleyen jandarma, F.Ş.'yi Duranlı köyünde gözaltına alınırken, yapılan üst aramasında 200 liralık 4 sahte banknot ele geçirdi.
İşlemleri için jandarma karakoluna götürülen F.Ş.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten de 392 lira idari para cezası uygulandı.
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