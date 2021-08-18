Sahte polisler, gerçek polislere yakalandı

Uşak'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan yaşlı adam, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan ve adının FETÖ'ye karıştığını söyleyen kişilere 21 bin 900 lira ile 2 tam ve 1 yarım altınını verdiğini belirterek, şikayette bulundu.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek kimliklerini tespit ettiği 2 şüphelinin otobüsle Ayfonkarahisar'a gittiğini belirledi.

Otobüste yakalanan şüpheliler tutuklandı

Polis ekiplerince Banaz ilçesinde durdurulan yolcu otobüsündeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde bulunan 16 bin 335 lira, 2 tam ve 1 yarım altın polis ekiplerince yaşlı adama teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.