Şaka hastanede bitti!

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayın görüntüleri izleyen şaşkınlığını gizleyemedi. İlçenin Derebahçe Mahallesi'ndeki dün akşam bir giren 26 yaşındaki A.K. o sırada bir kişinin elinde bulunan kurusıkı tabancayı istedi.

KAFASINA DAYADI, TETİĞİ ÇEKTİ

Tabancayı eline alan A.K. şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çekti. Kafasından yaralanan A.K. yere düştü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. A.K.'nin kafasından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.