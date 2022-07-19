Şaka hastanede bitti!
Samsun’da bir kişi kurusıkı tabancayı şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çekti. Namludan çıkan ateş ve yüksek basınç nedeniyle yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 19.07.2022, 15:48
Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayın görüntüleri izleyen şaşkınlığını gizleyemedi. İlçenin Derebahçe Mahallesi'ndeki dün akşam bir giren 26 yaşındaki A.K. o sırada bir kişinin elinde bulunan kurusıkı tabancayı istedi.
KAFASINA DAYADI, TETİĞİ ÇEKTİ
Tabancayı eline alan A.K. şaka olsun diye kafasına dayayıp tetiği çekti. Kafasından yaralanan A.K. yere düştü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ
112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. A.K.'nin kafasından hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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