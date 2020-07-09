Sakarya Adapazarı'nda şiddetli patlama! Şehit ve yaralılar var...
Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 şehit 6 yaralı var.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında patlamayan havai fişek ve diğer patlayıcılar, imha edilmesi amacıyla Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocağına getirildi. Kamyonla taş ocağındaki alana getirilen patlayıcıların boşaltılmak istendiği sırada patlama meydana geldi.
Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Bölgeye, çok sayıda sağlık ekini ve ambulans yönlendirildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilmeye başlandı.
3 ŞEHİT 6 YARALI VAR
Sakarya Valisi Kaldırım, "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" var dedi.
BÖLGEDE ŞANTİYE BULUNUYOR?
Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda taş ocağı, askeri kışla ve kuzey Marmara Otoyolu şantiyesi bulunuyor.
SAKARYA'DAKİ PATLAMA'DAN İLK GÖRÜNTÜ
Sakarya'nın Adapazarı'nda Taşkısığı bölgesinde meydana gelen patlamanın ilk görüntüsü paylaşıldı. Görüntüde dumanların gökyüzünü kapladığı görülüyor.
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HAVAİ FİŞEK FABRİKASI PATLAMIŞTI
Sakarya Hendek'te 3 Temmuz günü havai fişek fabrikasında bir patlama meydana gelmiş, 7 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi ise yaralanmıştı.
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