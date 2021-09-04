Sakarya'da hastaneye sevk edilmek için 2 saat ambulans beklediler
Bisikletin çarpması neticesinde yaralanan 3 yaşındaki çocuğun kaldırıldığı hastaneden başka hastaneye sevk edilmek için yaklaşık 2 saat bekletildiği iddia edildi.
TÜRKİYE 04.09.2021, 08:55
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 3 yaşındaki Ramazan Kurhan'a oyun oynadığı sırada bisiklet çarptı.
Baba Nazım Kurhan, oğlunu hemen Kaynarca Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Küçük çocuk burada yapılan ilk müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmek istendi.
2 SAAT AMBULANS BEKLEDİ
Ambulansın gelmesini bekleyen ve duruma isyan eden baba ise ilçede bir ambulans olduğunu ve yaklaşık 2 saat beklediklerini iddia etti.
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