Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama: 4 ölü 97 yaralı

Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında saat 11.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı. Bölgeye, çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bakanlar bölgede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana gelen bölgesine gitti.

2 ölü, 74 yaralı

Bakan Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, fabrikanın bulunduğu bölgeyi havadan inceledi.Sağlık Bakanı Koca, "85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibi olay yerinde" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini 74 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Vali Kaldırım: Patlamalar sürüyor müdahale edemiyoruz

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını ancak havai fişek fabrikası olduğu ve patlamalar devam ettiği için şu anda olaya müdahale edilemediğini söyledi.

Fabrikada 110 ton patlayıcı bulunuyor



Canlı yayında açıklama yapan Vali Kaldırım, fabrikada 110 ton patlayıcı madde bulunduğuna dikkat çekti. Ana binada 25 olmak üzere fabrikada 172 kişinin olduğunu söyleyen Kaldırım, "Bütün ekiplerimiz orada. AFAD, sağlık, itfaiye UMKE, jandarma, emniyet tüm birimlerimiz orada. Fabrika etrafında tüm güvenlik tedbirleri alındı. Patlamalar devam ettiği için müdahale edilemiyor. Olayı yakından takip ediyoruz. Bütün çevre güvenliğini aldık, vatandaşların yaklaşmasına müsade etmiyoruz" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Yüce: 1 uçak 2 helikopter havadan müdahale için geliyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TRT Haber muhabirine olay yerinde yaptığı açıklamada, patlamanın saat 11.15 civarı patlama olduğunu patlamaya müteakip bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve yangına müdahalenin devam ettiğini yaralıların hastaneye sevkinin devam ettiğini söyledi.

En yakın yerleşim yeri 6-7 kilometre uzaklıkta

Canlı yayında patlamaya ilişkin bilgi veren Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, "8-10 km uzaklıktaki evlerin bile camları patladı. Fabrikada 150 kişi çalışıyor. Çalışanların birçoğunun patlama sırasında dışarı çıktığı bilgisi var. En yakın yerleşim yeri 6-7 kilometre uzaklıkta" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1 uçak, 2 helikopter ve 15 arazözü takviye olarak bölgeye gönderdiklerini ifade etti. Yangın söndürme uçağı ve helikopterlerin de destek verdiği ve zaman zaman patlamaların yaşandığı bölgede Sakarya ve çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.