Sakarya'da hırsız cinayeti

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Batakköy Mahallesi'nde Erdem Özdemir'i dün görmeye gelen ağabeyi, kardeşini kanlar içerisinde buldu.

KURŞUNLA BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ensesinden 2 kurşunla vurulan Erdem Özdemir'in öldüğünü belirledi.

Özdemir'in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

POLİS DELİLLERE ULAŞTI

Polis, bir çay ocağında garsonluk yapan Erdem Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı. Evin içerisinde ve karla kaplı çevresinde izlere bakılarak deliller toplandı.

2 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Evden eşyaların çalındığını ve karlar üzerinde 3 tekerlekli bisiklet izlerini tespit eden polis, cinayeti işlediği belirlenen, aynı mahallede yaşayan Ö.K. ile bisikletiyle eşyaları taşıyan A.B.'yi gözaltına aldı.

CİNAYETİ EVİNE GİREN HIRSIZLARIN İŞLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ö.K.'nin hırsızlık amacıyla eve girdiği, gelen Özdemir ile karşılaşınca da cinayeti işlediği tespit edildi.

Erdem Özdemir'in cenazesi ise bugün Batakköy Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi.