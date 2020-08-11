Sakarya'da orman yangını çıktı

Sakarya Yenidoğan Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Helikopter ve arazözlerin de gönderildiği bölgede yangının yerleşim birimlerine sıçramasını önlemek için çalışma yürütülüyor.

[Fotoğraf: AA]

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, bölgeye helikopterin gelmesini beklediklerini vurguladı.

"Şu anda ciddi bir şey gözükmüyor"

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, ekipler ve 2 helikopterin yangına müdahale ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Şu anda ciddi bir şey gözükmüyor. Yerleşim yerlerine gerekli müdahale yapıldı. Diğer alanlara da müdahale ediyorlar. Orman Bölge Müdürümüzle de görüştüm. Şu anda sıkıntı oluşturacak bir durum yok."

[Fotoğraf: AA]

Bütün ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiğini anlatan Kaldırım, "Yerleşim yerleriyle ilgili gerekli tedbirler alındı. Tedbiren boşaltmalar da yapıldı. Şu anda inşallah bir sıkıntı olmadan yangın söndürülecek" dedi.