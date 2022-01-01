Sakarya'da oto tamircisi yılın elemanını böyle seçti

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan Dörtyol Sanayi Sitesi’nde bir usta, yeni yıl sonrasında dükkanında kurduğu platformda en iyi çalışanı seçti.

Mizahla harmanlanan ödül töreninde oto tamircisi usta çalışanlarının boynuna ayna, zincir , diferansiyel seti gibi ödüller astı.

VATANDAŞ KAMERASINDAN GÜLÜMSETEN ANLAR

Yüzleri gülümseten sıcak görüntüler ise bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Gerçekleşen tören sonrasında elemanlar bir birlerini tebrik etmeyi de ihmal etmedi.