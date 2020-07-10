Sakarya'da şehit olan üç asker son yolculuklarına uğurlandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Akgöz, Uzman Onbaşı Manga ve Uzman Çavuş Yazar cenazesi toprağa verildi.

TÜRKİYE 10.07.2020, 18:32
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Sakarya'da şehit olan üç asker son yolculuklarına uğurlandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün naaşı, memleketi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Tekirdağ Devlet Hastanesi morgundan alınan Akgöz'ün (40) naaşı, tören için Valilik önüne, ardından da Rüstempaşa Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri, şehidin eşi Canan, annesi Fatma ve babası Basri Akgöz'e taziyelerini iletti.

Törende, şehidin babası ve asker kıyafeti giyen eşi ile çocukları 14 yaşındaki Basri ve 9 yaşındaki Alper Akgöz, tabutun önünde bulunan şehidin fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

İlçe Müftüsü Ayhan Okur'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Eski Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi bünyesinde bulunan yaklaşık 30 balıkçı, kayıklarına bayrak asıp siren çalarak, şehit için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Şehit Uzman Onbaşı Manga Afyonkarahisar'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Fatih Manga'nın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Manga'nın cenazesi, helallik alınmak üzere Sümer Mahallesi 201. Sokak'taki baba ocağına götürüldü.

Burada, şehidin annesi Elif Dudu, kardeşleri Bekir ve Ali Osman Manga ile yakınları gözyaşı döktü.

Helalliğin alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, törenin yapılacağı İmaret Camisi avlusuna getirildi.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Afyonkarahisar Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törene, şehit Manga'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Yazar Manisa'da toprağa verildi

Şehit Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. 

Sakarya'dan kara yolu ile Alaşehir ilçesine getirilen şehit Mesut Yazar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Uluderbent Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. 

Burada şehidin annesi Fatma, babası Mehmet ve kardeşi Cihan Yazar, gözyaşı döktü. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit için Uluderbent Mahallesi futbol sahasında Kovid-19 önlemleri altında İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Şehidin naaşı, Uluderbent mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları ile Bakan Yardımcısı Turagay ve Orgeneral Çetin'in yanı sıra Vali Yaşar Karadeniz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da katıldı.

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