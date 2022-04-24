Sakarya'da 'yol verme' tartışmasında öldürüldü
Sakarya’nın Erenler ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Murat Çoban (31), yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 24.04.2022, 10:49
Sakarya'nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda pazarcılık yapan Murat Çoban ile bir kişi mahalle arasında yol verme meselesi nedeniyle araçlarından inerek tartışmaya başladı.
Kimliği henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü tabancasını çıkararak ateşledi ve Murat Çoban’ı vurdu.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Kaçan şahsı yakalama çalışması sürüyor
Ağır yaralanan Murat Çoban kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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