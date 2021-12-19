Sakarya'da zincirleme kaza: 20 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 20 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 19.12.2021, 11:07
Anadolu Otoyolu'nun Sapanca mevkisinde S.M.Ç. idaresindeki otomobil, M.R.Ç. yönetimindeki yolcu otobüsü ile H.A'nın kullandığı tırın karıştığı kaza meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
20 KİŞİ YARALANDI, 2'SİNİN DURUMU CİDDİ
Kazada yaralanan 20 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
YOL 1 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI
Yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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