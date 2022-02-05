Sakarya'daki inşaat, beton dökülürken çöktü
İnşaat halindeki bina 2'nci katına beton dökümü için hazırlık yapıldığı sırada çökerken, işçiler son anda canını kurtardı. O anlar, kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 05.02.2022, 15:38
Dün öğle saatlerinde Sakarya'nın Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde 2'nci katına pompa ile beton dökümü için hazırlık yapılan villa inşaatından sesler gelmeye başladı.
Durumu fark eden işçiler, inşaattan uzaklaştı.
İŞÇİLER BİNAYI BOŞALTTI
Kısa süre sonra bina çöktü. İşçilerin durumu erken fark edip binayı boşatması, olası bir olumsuz durumun önüne geçti.
ÇÖKME ANI KAMERADA
Bu arada binanın yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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