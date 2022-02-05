Sakarya'daki inşaat, beton dökülürken çöktü

Dün öğle saatlerinde Sakarya'nın Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde 2'nci katına pompa ile beton dökümü için hazırlık yapılan villa inşaatından sesler gelmeye başladı.

Durumu fark eden işçiler, inşaattan uzaklaştı.

İŞÇİLER BİNAYI BOŞALTTI

Kısa süre sonra bina çöktü. İşçilerin durumu erken fark edip binayı boşatması, olası bir olumsuz durumun önüne geçti.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Bu arada binanın yıkılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.