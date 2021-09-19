Sakarya'da yangın çıkan evde 4 kişi can verdi

Sakarya’nın Bağcaz Mahallesi'nde, Bayram Bekçi (37) ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı.

EV VE BAHÇEDEKİ ARAÇ YANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sırasında evin bahçesinde bulunan 41 EE 032 plakalı Fiat marka hafif ticari araç da alevlere teslim oldu.

BABA İLE 3 ÇOCUĞU YANARAK ÖLDÜ

Baba Bayram Bekçi (37) ile çocukları Eslem Asaf (1), Ömer Faruk (11) ve Dilara (14) alev topuna dönen evin içerisinde yanarak hayatını kaybetti. Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi’nin eşi Pınar Bekçi (36) ve 4 yaşındaki çocukları Eymen Bekçi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

EVİN YANDIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet savcısı evde incelemelerde bulunmasının ardından hayatını kaybeden baba ve 3 çocuğunun cansız bedenleri otopsi incelemeleri için morga kaldırıldı. 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında evin ve arabanın alev topuna döndüğü korku dolu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, evin ve arabanın alevler arasında kalması yer alıyor.

EVDEKİ 6 KİŞİDEN 4'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Yangın anını anlatan Musa Yıldırım isimli vatandaş, evde hayatını kaybeden 4 kişiyi kurtaramadıklarını söyleyerek, “Biz de buradaki enkazı kaldırmak için geldik. Bir tane kadın dışarı çıktı. O arada burası tamamen yanıyor. Kadın dışarı çıktı, ‘Evde 4 kişi var’ diye bağırıyordu. Camlardan da çıkartamadık. Evin önünde yarım otobüs vardı. O yanıyordu. Patlar diye kimse yanaşamadı. Evde toplam 6 kişi varmış. 4 kişi ölmüş diyorlar” dedi.