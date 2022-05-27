Saklanmak için çöp kovasına girdi ama çıkmadı!
Nizip ilçesinde saklambaç oynayan Suriye uyruklu çocuk, tercih ettiği çöp kovasında sıkıştı. Minik çocuk, itfaiye'nin 2 saatlik mücadelesi sonucunda kurtarıldı.
TÜRKİYE 27.05.2022, 17:00
Gaziantep'in Nizip ilçesinde arkadaşlarıyla parka giden 4 yaşındaki çocuğun eğlencesi kursağında kaldı.
Suriyeli Vahid E., saklanmak için parkta bulunan çöp kovasını seçti.
Çöp kovasında sıkıştı
İHA'nın aktarımına göre, girdiği çöp kovasına sıkışan küçük çocuk, bulunduğu yerden çıkamayınca, arkadaşlarından ve ailesinden yardım istedi.
Yakınlarının yardımıyla da sıkıştığı yerden kurtulamayan çocuğun imdadına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yetişti.
2 saatlik müdahale
İhbar üzerine kısa süre içerisinde olay yerine intikal eden ekipler, minik Vahid’i yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucunda mahsur kaldığı çöp kovasından kurtararak ailesine teslim etti.
Müdahale sonrasında Vahid’in yakınları, itfaiye ekibine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.
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