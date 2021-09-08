Saldırı hazırlığındaki 17 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 17 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
TÜRKİYE 08.09.2021, 13:44 08.09.2021, 18:54
Mili Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "Kahraman komandolarımızdan teröristlere ağır bir darbe daha!" başlığıyla bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST 17 OLDU
MSB'den son olarak yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist daha başarılı şekilde etkisiz hâle getirildi.
Bugün, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 17 oldu." denildi.
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