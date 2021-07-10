Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li 4 terörist Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulundu.

Kahraman komandolar, saldırı girişimindeki teröristleri etkisiz hale getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit verilmeyeceği vurgulandı.

Barış ve huzur ortamını bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG, işgal altında tuttuğu bölgelerden Barış Pınarı Harekatı sınırları içindeki yerleşimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.