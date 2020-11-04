Salgında Müslüm Gürses şarkıları ilk sırada yer aldı!

Yapılan bir araştırmaya göre pandemi döneminin müzik tercihlerinde ilk sırada yer alan sanatçı üstad Müslüm Gürses oldu.

Kimi pop müzik kimi ise arabesk müzik ama hepsinin ortak noktası Müslüm Gürses’in efsane parçaları oldu.

İkinci sırada ise pop müziğin sevilen ismi Sezen Aksu yer aldı.