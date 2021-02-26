Salgının etkisiyle evlenen çift sayısı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi

TÜİK verilerine göre evlenen çift sayısı, Kovid-19 salgını dolayısıyla nişan, düğün gibi toplu organizasyonların kısıtlandığı geçen yıl 487 bin 270'e gerileyerek 20 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

TÜRKİYE 26.02.2021, 12:54
Salgının etkisiyle evlenen çift sayısı 20 yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye'de evlenen çift sayısı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımını azaltmak için nişan, düğün gibi toplu organizasyonlarda kısıtlamaya gidilen 2020'de son 20 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Sağlık sorunu olarak ortaya çıkan, ekonomik ve sosyal açıdan da tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı birçok tedbir hayata geçirildi. Bu kapsamda nişan, düğün gibi kalabalık organizasyonlara da kısıtlamalar getirildi. Salgının gölgesinde geçen 2020'de Türkiye'de evlenen çift sayısı 2001'den bu yana ilk defa 500 binin altına düştü.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2001-2020 dönemine ilişkin verilerinden derlediği bilgiye göre, 2008 yılında 641 bin 973 ile en yüksek seviyesine ulaşan evlenen çift sayısı, son 6 yıl üst üste geriledi. 2015 yılında 602 bin 982 olan evlenen çift sayısı, 2016'da 594 bin 493'e, 2017'de 569 bin 459'a, 2018'de 554 bin 389'a, 2019'da 542 bin 314'e geriledi.

Geçen yıl da evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Böylece evlenen çift sayısı, 2001 ekonomik krizi ile 2008 küresel krizinin de görüldüğü 20 yıllık dönemde en düşük seviyesine indi.

Yurt içinde 2001'de yaşanan ekonomik kriz sonrası 2002'de evlenme sayısında 34 bin 167 azalma görüldü. 2008'deki küresel finansal kriz sonrasında da evlenme sayısında gerileme oldu. 2009'da evlenme sayısı 2008'e göre 50 bin 231 azaldı. Dünyada köklü değişim ve dönüşümlere neden olan Kovid-19 salgınıyla mücadele edilen 2020'de ise evlenme sayısı 2019'a göre 55 bin 44 azalış gösterdi.

Aynı dönemde 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı da 2001'den bu yana binde 5,84 ile en düşük seviyeyi gördü.

En fazla evlilik İstanbul'da

Evliliklerin illere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlilik 85 bin 763 ile İstanbul'da gerçekleşti. Bu ili 30 bin 205 çiftle Ankara, 26 bin 87 çiftle İzmir ve 17 bin 738 çiftle Bursa takip etti.

Geçen yıl en az evliliğin yaşandığı il 351 ile Tunceli oldu. Bu ili 425 evlilikle Bayburt, 553 evlilikle Ardahan ve 634 evlilikle Gümüşhane izledi.

Sadece Şanlıurfa'da evlenen çift sayısında artış görüldü. Bu ilde evlenen çift sayısı geçen yıl 2019'a göre 12 artarak 14 bin 924'e çıktı. Geri kalan illerin hepsinde evlenen çift sayısında azalış oldu.

Evlenen çift sayısının en fazla azaldığı il de İstanbul oldu. 2019'da 100 bin 88 evliliğin yapıldığı İstanbul'da, bu sayı geçen yıl 85 bin 763'e geriledi. Böylece bir yılda evlenen çift sayısı 14 bin 325 azalmış oldu. Evlenen çift sayısının azalış gösterdiği diğer iller sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Van olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, geçen yıl boşanan çift sayısı da 2017'den beri en düşük seviyeye geriledi. Boşanan çift sayısı 2019'a göre yüzde 13,8 azalışla 135 bin 22'ye düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
#Evlilik #pandemi #düğün #yasak
Yorumlar (0)
15°
açık
Namaz Vakti 26 Şubat 2021
İmsak 05:41
Güneş 07:01
Öğle 12:50
İkindi 15:58
Akşam 18:29
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19