Saman balyaları arasından tam 15 bin adet çıktı!
Adana'da durdurulan hafif ticari araçta saman balyaları arasına gizlenmiş halde, piyasa değeri 250 bin lira olan 15 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.
TÜRKİYE 18.06.2020, 12:11
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesindeki Çatalan Köprüsü üzerinde durdurduğu hafif ticari araçta arama yaptı.
Yapılan aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş halde piyasa değeri 250 bin lira değerinde 15 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan M.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı.
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