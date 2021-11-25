Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri öğrenilen 3 Irak uyruklu şüphelinin Samsun'da yaşadığı belirlendi.

İlkadım ilçesinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.