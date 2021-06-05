Samsun'da denizde cenin bulundu!
Samsun'da deniz yüzeyinde cenin bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ve cenini denizden çıkaran polis olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlattı.
TÜRKİYE 05.06.2021, 09:30
İlkadım ilçesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz üzerinde cenin olduğu yönünde 112 acil ekiplerine ihbarda bulundu.
CENİN ADLİ TIP'DA İNCELENECEK
Olay yerine gelen deniz polisi ekiplerince çıkarılan cenin, incelenmek üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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