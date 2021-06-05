Samsun'da denizde cenin bulundu!

İlkadım ilçesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz üzerinde cenin olduğu yönünde 112 acil ekiplerine ihbarda bulundu.

CENİN ADLİ TIP'DA İNCELENECEK

Olay yerine gelen deniz polisi ekiplerince çıkarılan cenin, incelenmek üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.