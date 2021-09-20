Samsun'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralandı.
TÜRKİYE 20.09.2021, 22:59 20.09.2021, 23:02
Fındık işçilerini taşıyan Uğur G. yönetimindeki minibüs, Çatak Mahallesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilldi.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Temel Y, Gamze Y, Menekşe T, Fatma A, Hava G, Zahide G, Gülpembe G, Merve G, Hanife G, Cansu G, Mahircan Ç. ve Saffet Ç. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar minibüsten vatandaşların yardımıyla çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüs, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı.
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