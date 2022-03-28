Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 12 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, 55 AIF 59 plakalı otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.

12 YARALI

Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.