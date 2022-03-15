Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 5 yaralı
Samsun'da, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdi. Otomobildeki 5 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 15.03.2022, 17:02
Havza ilçesinden Samsun'a giden Veli D. yönetimindeki otomobil, kar yağışıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, önünde giden Hayrullah K.'nin kullandığı tırın altına girdi.
Otomobilsü sürücüsü Veli D. ile otomobildeki Fatma D., Hatice D., Ramazan Ş. ve Münise Ş. yaralandı.
Kaza yerine ulaşan trafik ekipleri yaralıları otomobilden çıkardı. Ekipler, soğuk hava nedeniyle üşüyen yaralılara montlarını sarıp ısıtmaya çalıştı.
Kavak ve Havza devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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